Kultur im Philo: Zydeco Annie & Swamp Cats

Von der nun schon seit über 10 Jahren stattfindenden Kultur im Philo mit Konzerten aus World und Jazz, Swing und Rhythmus, Liedern und Chansons, Kabarett von jungen Slamern und alten Hasen, Reiseberichten ganz aktuell und 118 Jahre alt über unterhaltsame zeitgeschichtliche Erzählungen an ungewöhnlichen Orten, Geschichten und Lieder von einem, den man von anderswo kennt, Kunstreisen weit weg und auch ganz nah durch Hohenlohe unddas Trickfilm-Festival im Hofratshausbis hin zu den Literaturfrühstücken im Landhaus Drei Birnengibt es eine farbenbunte Palette an Veranstaltungen.

New Orleans ist ein wahrhaft einzigartiger Schmelztiegel verschiedener Kulturen, Kochkünsten und Musikstile und - die Wiege des Jazz.So vielfältig wie in New Orleans die Geschichten, so vielseitig ist die Band Zydeco Annie + Swamp Cats. Sie

verbinden die eigenen Wurzeln mit dem Big Easy und spiegeln die eigene Vergangenheit in der Musik der Kreolen wider. Die eigen- komponierten Songs erzählen

vom Abschiednehmen, von Lebensfreude im Mardi Gras, von Sehnsüchten der Bayous und geselligen Beisammensein beim Fais Deaux Deaux.

Anja Baldauf alias Zydeco Annie stammt aus einer Akkordeonfamilie, seit frühester Kindheit ist das Akkordeon ihr täglicher Begleiter. Aufgewachsen mit bayerischer Hausmusik und Klassik studiert, hat sie sich auf einer ihrer Tourneen in die Cajun- und Zydecomusik verliebt. Ihr Spiel ist so facettenreich wie das Leben selbst, sprühende Lebensfreude, unendliche Sehnsucht, die Ernsthaftigkeit des Musizierens und die große Liebe zu ihrem Instrument