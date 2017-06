Kulturelles Sommerfest mit 'Jelly Beans'

Das Fest wird um 11 Uhr mit Schüssen der Böllergruppe eröffnet. Zur musikalischen Gestaltung tragen die “Jelly Beans“ unter der Leitung von Daniela Hoffmann bei. Die „Jelly Beans“ Rotenbach bestehen seit 2010, der Auftritt wird gegen 13:30 Uhr erfolgen. Mit deutschen und internationalen Liedern unterhält der Chor sein Publikum. Zum vielseitigen Repertoire gehören neben aktuellen Schlagern auch beliebte Oldies. Am Nachmittag sind ab 14:30 Uhr für die Kinder eine Spielestraße und ein Kletterbaum vorbereitet. Ebenso gibt es ein Kuchenbuffet und Kaffee. Auch am Nachmittag gegen 15:30 Uhr wird die Böllergruppe nochmals in Aktion treten. Der Eintritt ist frei. Bei schlechter Witterung im Schützenhaus. Zum Mittagstisch werden eine reichhaltige Speisekarte und Getränke angeboten.Info: www.sgi-ellwangen.de