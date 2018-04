Kulturnacht 2018

Lesung mit dem d.a.i. Writers Club. Der Writers Club des d.a.i. trifft sich einmal im Monat, um die auf Englisch verfassten Texte der Teilnehmer/innen zu lesen und zu diskutieren. So vielfältig wie die Verfasser/innen der Texte sind auch ihre Themen und so spiegelt sich in den Texten Alltägliches, Kritisches, Autobiograisches aber auch Fantastisches. In kurzen Lesungen stellt der Writers Club im Rahmen der Kulturnacht eine exklusive Auswahl seiner Texte vor und lädt ein zum Mitmachen.