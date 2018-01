Kulturplattform #3

In der "Lernenden Kulturregion Schwäbische Alb" sind seit 2016 kluge und spannende Kulturprojekte im Rahmen des Programms "TRAFO - Modelle für Kultur im Wandel" der Kulturstiftung des Bundes entstanden. Auch die THEATERWERKSTATT SCHWÄBISCH ALB des LTT war mit ungewöhnlichen Formaten auf der Alb unterwegs und in ihrer Arbeit auf "dem Land" mit vielen Herausforderungen und Freuden konfrontiert. Aber welche Herausforderungen sind das? Und unter welchen Bedingungen gelingen solche Projekte im ländlichen Raum? Wen und was braucht es, damit es nicht bei diesen einzelnen Impulsen bleibt? Und welche Strukturen müssen gestärkt werden, um die Kulturarbeit in unserer Region weiterzuentwickeln? Die "Lernende Kulturregion Schwäbische Alb" lädt Praktiker*innen und Expert*innen aus Kultur, Politik und Verwaltung ein, Antworten auf diese Fragen zu suchen und neue Ideen, Wege und Partner für kluge und spannende Kulturprojekte im ländlichen Raum zu finden, um die Zukunft der "Lernenden Kulturregion Schwäbische Alb" gemeinsam zu gestalten.