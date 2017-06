Kulturprogramm Schorndorfer Woche

Kulturbühne im Finanzamtshof

Freitag, 14. Juli 2017, 20 Uhr Salsanacht mit Saoco Loco

Seit 1995 steht SAOCO LOCO für ein facettenreiches Repertoire und garantiert dem Publikum einen brillanten optischen und akustischen Leckerbissen. Temperamentvolle lateinamerikanische Rhythmen werden in einem dynamischen Stimmungsbogen von Salsa und Timba über Merengue und Cumbia bis Cha-Cha und Bolero präsentiert. Das Resultat ist ein Programm voller Leidenschaft und Energie. Der pulsierende Takt lädt die Zuhörer dabei zum Tanzen ein.

Samstag, 15. Juli 2017, 19.30 Uhr Bands on Stage [in Kooperation mit der Jugendmusikschule Schorndorf]

Das Kulturforum Schorndorf und die Jugendmusikschule Schorndorf präsentieren den musikalischen Nachwuchs der Stadt. Die Bühne rocken Bands und Ensembles der Popularmusikabteilung der JMS sowie weitere junge Bands.

Sonntag, 16. Juli 2017, 11.15 Uhr Stuttgarter Saloniker

Mit einer Matinee beginnen die Stuttgarter Saloniker um 11:15 Uhr das Sonntagsprogramm des Kulturforum Schorndorf bei der SchoWo. Mit unverwechselbarem Charme und Witz führt Kapellmeister Patrick Siben seine Mitmusiker durch ein vielfältiges Programm.

Sonntag, 16. Juli 2017, 15 Uhr Schwäbischer Liedernachmittag mit Anton Tauscher

Der schwäbische Liedermacher Anton Tauscher beweist jede Menge Gespür für die parodistisch-kauzigironische Zeichnung menschlicher Kanten und Ecken. Auf der SchoWo präsentiert er sein Soloprogramm ab 15 Uhr mit vielen Geschichten und eigenen Liedern aus allen Lebensphasen, in denen man sich mit einem schmunzelnden Auge auch selbst entdecken oder einfach mal treiben lassen kann. Bilder malen mit Musik, Flatpick und ein Rundgang durch die verschiedensten Stilrichtungen von Blues über Folk und Country bis Jazz. Garniert mit schwäbischen Geschichten aus dem Leben, wie sie passiert sind, passieren werden oder passieren sollten.

Sonntag, 16. Juli 2017, 20 Uhr Olivier-Roman Garcia & Christophe Godin

Um 20 Uhr gibt das Gitarrenduo Olivier-Roman Garcia & Christophe Godin ihr erstes gemeinsames Konzert in Deutschland. Ein musikalisches Highlight, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Christophe Godin, Frontmann der JazzMetalFunPunk-Band MÖRGLBL, schlägt in seinem Duo mit Olivier-Roman Garcia ungewohnt sanfte Töne an. Ihr gemeinsames Spiel nennen sie ‚acoustic guitar extravaganza‘ und vereinen darin die verschiedensten Stilrichtungen von Jazz bis Weltmusik und von Flamenco bis hin zu

humorvollem Cartoon-Rock. Dabei haben Christophe und Olivier stets die nötige Portion Groove im Gepäck und ein kleines Augenzwinkern im Gesicht. Ihre spürbare Spielfreude macht jede ihrer Shows zu einem großartigen Ereignis, bei dem ausgelassene Virtuosität mit zarten, subtilen Momenten kombiniert wird.