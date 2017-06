Kulturtreff Ü30 Party auf der Kulturinsel

Alle guten Dinge sind... zwei! Die Kulturinsel Stuttgart veranstaltet ab Juli monatlich eine zusätzliche Veranstaltung für die Generation über 30. Mit den Einnahmen aus dem Kulturtreff Ü30 an zwei Terminen im Monat geht die gemeinnützige Kulturinsel einen wichtigen Schritt in Richtung planbare Refinanzierung. Ab Juli dürfen die Fans des Kulturtreff Ü30 einmal mehr auf der Kulturinsel feiern.Wie gewohnt wird es die Party am zweiten Freitag im Monat, am 14 . Juli geben und zusätzlich ein Kulturtreff-Ü30- Sommerfest am Samstag 29. Juli. Ab August öffnen die Räumlichkeiten des ehemaligen Club Zollamt immer am zweiten und am vierten Freitag des Monats alle vier Floors für die entspannte Partyreihe ohne Teeniealarm . Dabei gilt: die gleiche Party , die gleichen etablierten lokalen DJs, das gleiche Publikum. Feiern für den guten ZweckDer Grund für die zusätzliche Party im Monat ist die finanzielle Lage der Kulturinsel Stuttgart. Die gemeinnützige GmbH wird nicht von der Stadt subventioniert und ist auf Spenden und die Zusammenarbeit mit der Industrie angewiesen. „Mit diesen Zuwendungen können wir aber leider noch nicht so regelmäßig rechnen“, sagt Joachim Petzold, der die Kulturinsel ins Leben gerufen hat. Die Einnahmen des Kulturtreff Ü30 bedeuten für Petzoldeine planbare Summe, mit der er zumindest einen Teil der monatlichen Fixkosten decken kann.Mit dem Spendeneintritt von 7 Euro unterstützen die Ü30-Gäste somit soziale und kulturelle Projekte der KIS und tragen zur Refinanzierung der gemeinnützigen GmbH bei. Die Kulturinsel ist aktuell auf der Suche nach weiterer Förderung. ImDialog mit dem Viertel Das Kulturinsel-Team steht nach wie vor im engen Austausch mit den Bewohnern des angrenzenden Viertelsund der Bürgerinitiative im Veielbrunnen. Seit Beginn des Jahres haben die Beschwerden wegen Lärmbelästigung durch Partygäste enorm abgenommen. Die Gäste desKulturtreffs Ü 30 seien sensibilisiert worden, zudem sorge man während den Veranstaltungen mit Parkplatzwächtern für Ruhe im Außenbereich der Kulturinsel. Nach Rücksprache mit der Bürgerinitiative darf ein zweiter Kulturtreff im Monat stattfinden; Kulturinsel und Nachbarn bleiben weiterhin im Dialog. „Wir möchten niemanden verärgern–wenn es Beschwerden gibt, behandeln wir diese mit Respekt und versuchen, eine Lösung zu finden“, betont Petzold.Die finanzielle Stabilisierungträgt dazu bei, dass die Kulturinsel mit ihrem kulturellen Programmund dem Kulturinsel-Biergarten–zumindest bis Ende 2018–einen Mehrwert für die Nachbarn, das Viertel und ganz Stuttgart bieten kann.