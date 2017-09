Der Kulturtreff Ü30 ist das Partyhighlight für alle, die die Pubertät längst hinter sich gelassen haben und in lockerem Ambiente feiern wollen. Und zwar so wie immer, aber ohne Hipster-Krawall und angestaubter Nostalgie. Das musikalische Angebot ist so bunt wie das Publikum: Auf vier Floors servieren lokale DJs verdiente Gassenhauer der 80er, New Wave und aktuelle Chart-Kracher, Klassiker der House- und Technoszene sowie Rockiges, Grunge und Black Music.