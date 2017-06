× Erweitern Kundschafter des Friedens

Sommerzeit ist traditionsgemäß Komödienzeit bei der Filmkunstreihe. Im August steht deshalb eine unwiderstehlich komische Rentnerkomödie auf dem Programm: Für Jochen Falk, ex DDR-Spion im verdienten Ruhestand, ist die Überraschung groß, als eines Tages der BND auf der Matte steht, weil er seine Hilfe braucht. Falk stellt die Bedingung, dass er für die geheime Aktion sein altes Team reaktivieren darf. Gesagt, getan. Gemeinsam mit seinen alten Kumpeln, dem Techniker Jacky, Organisator Locke und Frauenheld Harry macht er sich auf den Weg nach Katschekistan. Ihnen zur Seite steht BND-Analytikerin Paula, die die gestandenen Herren im Auge behalten und für Ordnung sorgen soll.

Die äußerst kurzweilige Agentenkomödie lässt mit viel Sprachwitz und Situationskomik top ausgestattete BND-Agenten auf die früheren Spione aus dem Arbeiter- und Bauernstaat treffen. So bestehen die „analog“ agierenden Rentner z.B. immer wieder darauf, ohne technischen Firlefanz zu agieren. Dabei kommt es oft zu witzigen Zwischenfällen und humorvollen Situationen, wenn die antiquierten DDR-Spionage-Methoden auf die modernen westlichen Techniken treffen.

Dies ist gleich zu Beginn der Fall, wenn der BND Jochen Falk ausfindig macht. Aber der lässt sich nicht so einfach schnappen, läuft davon und will in James Bond-Manier von einer Brücke auf einen Zug springen. Doch die körperlichen Gebrechen eines End-Sechzigers machen ihm einen Strich durch die Rechnung. Diese frühe Szene steht exemplarisch für den Humor des Films und gibt seine Stimmung vor: eine selbstironische, sympathische und sich selbst nie allzu ernst nehmende Grundstimmung, die den Film von Anfang bis Ende durchweht.

Überzeugend ist zudem die Besetzung. In erster Linie natürlich Henry Hübchen als originalgetreue, griesgrämige Berliner Schnauze Jochen Falk. Falk trauert seinen glorreichen Tagen als gefeierter Geheimdienstler nach, erweist sich trotz seines hohen Alters aber immer noch als gewiefter Fuchs, der das Einmaleins eines erfolgreichen (Ost-) Agenten beherrscht. Hübchen ist für diese Rolle eine Idealbesetzung. Daneben brilliert Michael Gwisdek mit unzähligen humoristischen Akzenten als unfähiger und tollpatschiger Techniker.