Gemeinsam Kunst erleben und gemeinsam Kunst machen ist das Ziel der Kunst-Erlebniswoche im TREFFPUNKT Rotebühlplatz. Menschen mit und ohne Psychiatrie erfahrung erhalten hier unter kompetenter Anleitung Einführungen in unterschiedliche Kunstrichtungen. Wer sich in neuen Feldern ausprobieren und mit anderen Menschen gemeinsam kreativ arbeiten möchte, ist bei der Kunstwoche richtig. Angeboten wird u.a. ein Theaterworkshop, ein Improvisationschor, Trommeln als Kraftquelle, eine Schreib- und eine Tonwerkstatt, Marionettenbau- und –spiel sowie ein Malkurs. Weitere Informationen unter www.vhs-stuttgart.de In Kooperation mit dem Rudolf-Sophien Stift, der Offenen Herberge e.V., dem Stuttgarter Bürgerkreis zur Förderung seelischer Gesundheit e.V . und dem Caritasverband für Stuttgart e.V.