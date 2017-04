Kunst für den Hut

× Erweitern Topp2

Two men, two amps, two voices, two guitars.

Zwei erfahrene Musiker, die seit Jahrzehnten in diversen Bands spielen, bringen die gesamte Energie der Musik der letzten 40 Jahre auf den kleinsten Nenner.

Das Repertoire erstreckt sich von Bands wie AC/DC über Beatles, Bob Marley, Bryan Adams, CCR, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Metallica, Neil Young, Pink Floyd, Status Quo, Stones bis ZZ Top.