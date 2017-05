Kunst für den Hut

× Erweitern Madaus & Band

Madaus & Band stehen mit Akustikgitarre, Cajon und Bass ganz in der Singer/Songwriter Tradition. Die Band spielt eigene Lieder von Simon Madaus und ausgewählte Coversongs bekannter Interpreten, frei nach dem Motto von Townes Van Zandt: „Let's welcome the stars with wine and guitars!“

Madaus & Band sind:

Simon Madaus: Gesang und Akustikgitarre

Benjamin Strohmaier: Cajon, Glockenspiel, Klavier, Gesang

Tim Birgel: Bass, Melodica, Glockenspiel, Gesang

Seit 2011 haben Madaus & Band schon diverse Konzerte gegeben. Hier ein kleiner Überblick:

Tübingen Sudhaus Showband bei „Du Darfst“, Reutlingen Schwarzes Café, Tübingen Neckarmüller, Reutlingen Franz K, Reutlingen Garden Life, Stuttgart Ratzer Records, Tübingen Stadtfest, Tübingen Radio Wüste Welle, Tübingen Sudhaus, Stuttgart-Bad Canstatt Sideways, Reutlingen Oscars, Reutlingen Müllergalerie, Wannweil Musenstall, Reutlingen Weihnachtsmarkt, Reutlingen Nepomuk, Bad Urach Alb- Thermen Nacht, Ludwigsburg Brückenhaus, Karlsruhe Vogelbräu, Reutlingen Kaiserhalle, Bad Urach Kulturacher, Rottenburg Café Amadeus, etc...

DISKOGRAFIE:

The Way We Play (2012), Grenzenlos (2013), Herbstwind (2014), Straßenstaub (2016)

PRESSEZITATE:

Madaus präsentiert mit seiner Band ein breites Spektrum an Stimmungen (Tagblatt Anzeiger 2012).

Madaus & Band gehören zu den Formationen, die das Songwriter-Erbe pflegen, ohne den Blick über musikalische Grenzen zu scheuen (Tagblatt Anzeiger 2012).

Mit Gitarre, Cajón (Benjamin Strohmaier) und E-Bass (Tim Birgel) gelang ihnen ein kräftig groovendes Soundgerüst, über das sich die Stimmen von Madaus und Strohmaier oft im Duo hinwegschwangen, teilweise durch die von Tim Birgel ergänzt (GEA 2012).

Feinste Singer-Songwriter-Musik gab's kürzlich im Oscar's auf die Ohren. Madaus & Band zeigten in der Szenekneipe ihr ganzes können. (GEA Sep. 2014)