Kunst für den Hut

Hut und Bühne frei für Rana Estedt!

Rana Estedt, die junge Künstlerin aus Reutlingen, ist selten alleine unterwegs.

Meistens hat sie nämlich ihre Gitarre im Gepäck, ihre Lieder und Ihre Stimme.

Also alles, was Rana braucht um in deutscher und englischer Sprache Bilder vom Leben zu zeichnen, von Erfahrungen zu berichten, und Phantasien in die Kopfe des Publikums zu zaubern.

Mit nachdenklichen und zum Träumen anregenden Texten nimmt Sie Ihre Zuhörer mit auf einen Abendspaziergang der besonderen Art.

Musik, Gedanken, und Colaweizen sind das Geheimrezept für einen wertvollen Abend, meint Rana.