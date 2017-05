Kunst für den Hut

Schon länger mit der Gitarre unterwegs möchte ich nun ein paar Lieder einem Publikum präsentieren. Lieder, welche von eigenen Erfahrungen und Ereignissen handeln, sowie schon existierende Songs, die es wert sind, kennen zu lernen. Ich hoffe, ich kann Sie mit meinen Liedern genauso in den Bann ziehen, wie es die Musik für mich schon immer tat. An diesem Abend werden Sie unter anderem einen Westernsong zu hören bekommen, den ich von einem Gitarristen in Kroatien gezeigt bekam und seitdem jedes Mal spiele, wenn ich meine Gitarre in die Hand nehme. Außerdem ein kleines Gitarrenstück, welches ich durch Zufall entdeckte und welches mich nicht mehr los lies, bis ich es endlich spielen konnte. Diese und weitere Songs sind teil des Programms, zu dem Sie herzlich eingeladen sind!