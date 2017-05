Kunst im Bürgerpark

Kunstateliers verschiedener Schulen und Einrichtungen arbeiten in offenen Werkstätten auf dem Festivalgelände. Dabei dreht sich alles um Stühle – alte Stühle, die in Kunstwerke verwandelt werden. Sie werden bemalt, beklebt, vergrößert oder in irgendeiner Form verändert. Anschließend wandern die Stühle an verschiedene Orte der Stadt und werden dort von Aktionen begleitet.

Außerdem präsentieren wir Stühle, die vorher bereits angefertigt wurden, an verschiedenen Orten. Wer vorab Stuhl-Kunstwerke gestalten oder alte Stühle spenden möchte, meldet sich bitte beim Festivalbüro: Telefon 07121 230710, info@kultur-vom-rande.de

Organisation: Kerstin Rilling, Luise Wald