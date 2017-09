Kunst im Quadrium: Ménage à trois

× Erweitern Gertrud Götz

Filigrane Charakterstühle aus Holz, Keramikobjekte sowie Collagen und Malereien: Das Zusammenspiel dreier völlig unterschiedlicher und eigenständiger Genres soll dem Besucher im Quadrium ab Sonntag, 15. Oktober einen besonderen Kunstgenuss bieten.

In der Kunstausstellung „Mènage á trois“ der Stadt Wernau Werke von Dieter Gaiss, Gertrud Gölz und Marion Gaiss. In einer Folge stellen wir die Künstler und ihre Werke den Lesern des Wernauer Anzeigers vor.

Gertrud Gölz arbeitet mit Ton und hat in dem Material ihre Leidenschaft gefunden. „Hier ist alles möglich: Wie bei keinem anderen Werkstoff lässt sich hinzufügen, wegnehmen, drücken, auswölben“, schwärmt die Birenbacherin. Seit über 30 Jahren arbeitet sie mit diesem Material und hat dabei ihren ganz eigenen Stil gefunden: Glatte Flächen sind ihr Ding nicht. Ihre Objekte sind gekennzeichnet durch grobe, scheinbar rissige, raue Oberflächen. Ihre Skulpturen spiegeln mit Rissen und Brüchen das Leben und die Spuren, die es hinterlässt wider. Unterschiedliche Tonsorten, ineinander gewalzt, verbinden sich. Häufig verwendet sie Oxide, die ihre Keramik eine spezielle Handschrift geben. In Wernau zeigt die Künstlerin Schalen und lebensgroße Torsos, für die sich Menschen einen Abdruck ihres nackten Oberkörpers haben abnehmen lassen.

Während ihrer Teenagerjahre begann Gölz zu zeichnen, was zu einer Ausbildung zur Schau- und Werbegestalterin führte, darauf folgte ein Studium zur Technikerin in Farbe, Gestaltung und Werbung. 2001 studierte sie ein zweites Mal. An der freien Kunstakademie Nürtingen lernte sie Kunst mit dem Schwerpunkt Keramik und machte dort 2009 ihren Abschluss. Nachdem sie über 20 Jahre Töpferkurse an der Volkshochschule gegeben hatte, eröffnete sie im Februar 2010 ihr Mitmachatelier "Kunststück" in Jebenhausen. Seit Januar 2016 befindet sich mein Atelier in Eschenbach in der Bahnhofstraße. Dort biete sie Kurse und Workshops für Kinder und Erwachsene an.