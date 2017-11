Kunst am Kies im Wintermantel – der kleine feine Weihnachtsmarkt zu Füßen der Regiswindiskirche in Lauffen öffnet am 2. Advents-Wochenende Tür und Tor von Kunsthaus und Werkstatt.

Gemaltes, Geschriebenes, Geschmiedetes, Gefaltetes, Geflochtenes, Gestricktes, Getöpfertes, Gemeißeltes, Gedrucktes, Genähtes, Gefilztes und vieles mehr gibt es zu entdecken. Mit dabei sind neben den Kunstschaffenden von Kunst am Kies noch weitere Kunsthandwerker.

Öffnungszeiten: Samstag, 9.Dezember 15-19 Uhr, Sonntag, 10.Dezember 11-18 Uhr