Kunst Reutlingen 2017

Zu einer neuen Ausgabe der traditionsreichen Ausstellung der Reutlinger Künstler laden Kunstverein Reutlingen und Städtisches Kunstmuseum Spendhaus die Künstler in Stadt und Landkreis ein. Unter dem modifizierten Namen „Kunst Reutlingen‟ wird im Dezember und Januar in den Räumen des Kunstvereins ein facettenreicher Einblick in das aktuelle Kunstgeschehen unserer Region geboten.