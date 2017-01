× Erweitern Thomas Kost © Konzertdirektion Landgraf / Fotograf: Thomas Kost Das Bild darf nur im Zusammenhang mit der Produktion "Oscar und Felix - Das seltsame Paar im 21.Jahrhundert" verwendet werden.

Mit Leonard Lanksink, Heinrich Schafmeister, Luc Feit

Mit der bissig-hintersinnigen Gesellschaftskomödie „Kunst“ gelang der französischen Dramatikerin Yasmina Reza Mitte der 1990er Jahre ein internationaler Sensationserfolg. Auf Einladung des Kulturamts Fellbach ist das Kultstück um drei Männer, deren Freundschaft durch ein modernes Gemälde auf eine harte Probe gestellt wird, am Montag und Dienstag, 13. und 14. Februar 2017, 20 Uhr, in der Schwabenlandhalle zu erleben. Für feinste Schauspielkunst bürgt die Traumbesetzung mit den bekannten Theater- und Fernsehdarstellern Leonard Lansink, Heinrich Schafmeister und Luc Feit.

Marc ist entsetzt: Sein Freund Serge hat sich ein Bild gekauft. Ein Ölgemälde von etwa ein Meter sechzig auf ein Meter zwanzig, ganz in Weiß. Der Untergrund ist weiß, und wenn man die Augen zusammenkneift, kann man feine weiße Querstreifen erkennen. Aber es ist natürlich nicht irgendein Bild, sondern ein echter Antrios. Für 200 000 Francs. Geradezu ein Schnäppchen! Serge liebt das Bild. Natürlich erwartet er nicht, dass alle Welt es liebt, aber zumindest von seinem Freund Marc hatte er das erwartet. Marc dagegen zweifelt am Verstand seines Freundes und sucht als Verbündeten den gemeinsamen Freund Yvan. Doch Yvan findet, dass Serge mit seinem Geld machen kann, was er will. Und bald geht es nicht mehr um die grundsätzliche Frage, was Kunst sei, sondern um das Bild, das jeder der drei Freunde sich von den anderen gemacht hat und das nun plötzlich in Frage gestellt ist …

In virtuosen, ebenso federleichten wie hintergründigen Dialogen nimmt die französische Erfolgsautorin Yasmina Reza in „Kunst“ die Absurditäten des Kunstbetriebs aufs Korn und legt zugleich das Psychogramm einer prekären Männerfreundschaft frei. 1994 in Paris uraufgeführt, avancierte die geistsprühende Komödie rasch zum weltweiten Bühnenrenner und begründete Rezas Ruf als führende Dramatikerin unserer Zeit.

Leonard Lansink (Marc) erlangte breite Popularität als kauziger Privatdetektiv Georg Wilsberg in der gleichnamigen Krimiserie, Heinrich Schafmeister (Yvan) feierte seinen Durchbruch 1997 in dem Kinofilm „Comedian Harmonists“. Auf der Fellbacher Theaterbühne spielten sich die beiden bereits 2011 als seltsames Paar in Neil Simons Komödienklassiker „Oskar und Felix“ glänzend die Pointen zu. Der Luxemburger Luc Feit (Serge) überzeugte in Fellbach bereits in „Die Grönholm-Methode“ und „Das Leben der Anderen“.