Kunstausstellung »Eindrücke in Farbe«

Zu sehen sind Aquarellbilder, Acrylbilder, Linoldruck, Kollagen und Mischtechniken verschiedener Themenbereiche, wie Blumen, Landschaften, Stillleben und Abstraktionen.

Die drei Künstlerinnen haben sich über VHS-Kurse im Jahre 1996 kennengelernt und gemeinsam die Liebe zur Malerei entdeckt. Der Malkreis »Akzente« wurde im Sommer 1998 mit mehreren Malerinnen gegründet. Ihre künstlerische Weiterbildung erfolgte unter anderem an der Haller Akademie der Künste sowie bei verschiedenen bekannten Malern.

Weiterhin unternahmen die Künstlerinnen an Malreisen wie Griechenland, Toskana, Venedig und Mallorca teil. Bisher waren sie im Landkreis in mehreren Rathäusern und Gemeindezentren mit ihren Exponaten zu Gast. Zum gemeinsamen Informationstausch und Weiterbildung trifft man sich regelmäßig 14-tägig in der Satteldorfer Schule.