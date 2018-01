Kunstausstellung Elke Windisch - Mit allen Sinnen

Die Malerei ist Ihre Leidenschaft. Ihre Motivation: "Malen mit allen Sinnen, die Atmosphäre spüren". Elke Windisch liebt die Natur in all ihren Erscheinungsformen. Sie schöpft förmlich ihre kreative Kraft durch die Vielfalt an Farben und Licht, die ihr die Natur schenkt. Daher ist der Stil der Malerin von reinen Naturimpressionen gekennzeichnet. Die Umsetzung erfolgt in abstrakter und impressionistischer Manier, indem sie Farbflächen zusammenwebt, als Farbklang oder als weiches Formenspiel. Farben und Formen, die sich auflösen und die sich in kraftvolle Malerei verwandeln. In ihrem Atelier in Eschelbronn entstehen farbenfrohe werde, die alle Sinne des Betrachters ansprechen sollen und die eine unbändige, einmalige Handschrift der Künstlerin aufweisen. die Gelernte Fotografin, die sich in verschiedenen Studien im In- und Ausland weitergebildet hat, drückt in ihrem gefühlvollen Schaffen das Wesentliche aus. Und das tut der Seele gut.