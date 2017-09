Kunstbilder

In der ca. 90-minütigen Fotoshow zeigt Achim Nied vom Schwäbisch Haller Verein„Help!-Wir helfen! e.V. „ seine Multimedia-Fotoshow „Vulkaninseln“.Achim Nied kommentiert dabei seine 430 Fotografien und erklärt die Zusammenhänge zwischen Vulkanismus und Kontinentalplatten-Tektonik. Porträtiert werden Vulkanlandschaften aber auch Kultur und Architektur der bereisten Inseln.Auf der 2,5m großen Leinwand erleben Sie faszinierende Bilder, projektiert in HD-Qualität, der Inseln: Vulcano, Sizilien, Santorin, Madeira, Sao Miguel (Azoren), Island und Hawai (Big Island )Wir sind ein karitativer Verein mit Sitz in der Stadt Schwäbisch Hall.In den armen Regionen unserer Erde können oftmals weder die staatlichen Sozialsysteme - sofern sie überhaupt existieren – noch die Familien die Kosten für dringend benötigte medizinische Behandlungen aufbringen. Deshalb finanzieren wir medizinische Behandlungen und Prothesen für bedürftige Patienten, vor allem Kinder. Außerdem unterstützen wir Menschen mit körperlicher Behinderung und helfen, Krankenhäuser mit medizinischen Geräten auszustatten.