Der Dettinger Kunsthandwerkermarkt findet am 7. und 8. Oktober bereits zum 23. Mal statt. Der Marktplatz verwandelt sich an diesem Wochenende zu einem kulturellen und kulinarischen Schauplatz, welcher ein umfangreiches Angebot aus der Welt des Kunsthandwerkermarkts bietet. Die Marktteilnehmer eröffnen den Besuchern ein vielseitiges Sortiment. Ob Gartenkeramik, Gefilztes, Designerschmuck, Edelstahlbilder oder Windräder, die Auswahl der auf dem Markt angebotenen kunsthandwerklichen Gegenstände ist auch in diesem Jahr wieder vielfältig. Der Ortskern ermöglicht einen Einblick in traditionelle und künstlerische Waren, ebenfalls herrscht auf dem Marktplatz ein abwechslungsreiches und buntes Treiben. Die Marktzeiten sind wie gewohnt, am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Im Bürgerhaus finden verschiedene Workshops statt. Hier dürfen kreative Marktbesucher selbst Hand anlegen, ob mit Papier oder Ton. Außerdem gibt es eine kleine Ausstellung zum 125jährigen Jubiläum der Ortsgruppe Dettingen des Schwäbischen Albvereins.

Um sich über aktuelle Themen der Gemeinde zu informieren, bietet die Gemeindeverwaltung am Sonntag in gewohnter Weise den „Bürgerinfotag“ zu dem jeder herzlichst eingeladen ist. Es werden aktuelle Projekte vorgestellt, die von Bürgermeister, Gemeinderäten und Mitarbeitern der Verwaltung gerne erläutert werden.

Neben dem Besuch auf dem Markt lohnt es sich auch bei den Dettinger Einzelhändlern vorbei zu schauen. Diese öffnen am 8. Oktober von 12 bis 17 Uhr beim verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen.

Das Dettinger Heimatmuseum gewährt ebenfalls am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr Einblicke in Vergangenes. Dort können historische Werkstätten wie beispielsweise die des Wagners, des Schuhmachers oder des Drechslers besichtigt werden.

Nicht nur das Angebot der Künstler ist beachtlich, auch die Gastronomen haben einiges zu bieten. Dies sollte man zum Anlass nehmen, zu Hause die Küche kalt zu lassen und die Köstlichkeiten auf dem Markt zu genießen. Kommen, sehen, staunen und genießen Sie das Marktflair in der Dettinger Ortsmitte!