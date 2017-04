Kunststofftag in Eppingen 2017

Am 27. September lädt die Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH gemeinsam mit der Stadt Eppingen zum Kunststofftag 2017 in die Hardwaldhalle Eppingen ein. Es erwarten Sie branchenspezifische Vorträge zu den folgenden Themengebieten: „Verpackungstrends in der Kunststoffindustrie“, „3D-Druck“, „CFK“ und „Software“.Der Eppinger Kunststofftag ist seit rund einem Jahrzehnt eine wichtige Schnittstelle für Industrie und Forschung und ein erfolgreicher Branchentreff. Zuletzt im Jahr 2016 versammelten sich über 100 Teilnehmer von rund 60 Firmen und Instituten.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Auch dieses Jahr organisieren wir wieder eine begleitende Fachausstellung, bei der Sie die Möglichkeit haben sich mit einem Stand zu präsentieren und direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten. Bei Interesse wenden Sie sich an Frau Kistner (kistner@wfgheilbronn.de oder telefonisch unter 07131/7669-704).

Die Veranstaltung findet mit Unterstützung durch das DIZ | Digitales Innovationszentrum statt. Ziel des DIZ ist es, den Mittelstand in Baden-Württemberg und die Landespolitik im digitalen Wandel zu unterstützen. Das Vorhaben wird unterstützt vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau BW. www.diz-bw.de