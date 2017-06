Das Werk von Brigitte Stahl (*1964 in Stuttgart) umfasst skulpturale Objekte, Papierarbeiten und Installationen. Brigitte Stahl setzt Zeichen im Raum. In einer eigens für den Ludwigsburger Kunstverein erarbeiteten Objektinstallation nimmt sie ihn dort ästhetisch in Besitz.

Szenen des Alltags sind für den Künstler Thomas Bickelhaupt (*1962 in Mannheim) bildbestimmend. Es sind Situationen, die durch intensives Beobachten und Erleben bei den Zeichenfolgen Eingang in seine Bildwelt finden.