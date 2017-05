Anlässlich des 250. Geburtstages von Carl Julius Weber * 16. oder 20. April 1767 - † 19. Juli 1832 wird im Weygang-Museum in einer unterhaltsamen Lesung an diesen großen Schriftsteller und bedeutenden Satiriker erinnert.

Kurioses, Komisches und doch Kompetentes

Er lachte, und lachte – wenn sein Leben auch oft von unangenehmen Ereignissen überschattet war. Das Erheiternde suchte er und schrieb darüber seine drei großen historischen Werke. Das Angenehme, das Sehenswerte listete er in seinen „Briefen eines in Deutschland reisenden Deutschen“ auf. Und in seiner größten Arbeit, dem „Demokritos oder hinterlassene Papiere eines lachenden Philosophen“ schuf er einen Katalog lächerlicher Verhaltensweisen des Menschen, der seinesgleichen sucht. Sie hören die schönsten Passagen aus seinen Büchern. Kurzweilige Anekdoten aus seinem Lebenslauf werden dazwischen gestreut.

Referenten: Karin Wohlschlegel, Historikerin und Stefan Kraut, Stadthistoriker aus Künzelsau