Kurt Krömer: Heute stimmt alles

Tachchen, na ihr Mäuse, meldet sich Kurt Krömer mit der kommenden Tournee „Heute stimmt alles“ zurück

Auf der aktuellen Tour erwarten die Zuschauer gesellschaftskritische Themen, Beautythemen, ein 5 Punkteplan wie Sie innerhalb von 12 Stunden reich werden können und die Unsterblichkeit erlangen. Außerdem gibt es Tipps vom Meister der Improvisation wie Sie davor noch diverse Scharlatane entlarven. Präsentiert in seinem Element und vorgetragen in Berliner Schnauze welches zur totalen Begeisterung und Muskelkater in den Gesichtsmuskeln führt. Keiner der Anwesenden wird ohne „Pipi in den Augen“ nach Hause gehen, wenn der sperrige Entertainer sich mit seinem Klassiker: „Macht’s jut Nachbarn!“verabschiedet.