Kurt Krömer ist mit seinem aktuellen Programm „Heute stimmt alles“ bereits seit 2015 auf Tournee durch Deutschland und Österreich. Ausverkaufte Säle führten schon nach kurzer Zeit zu einer Tourneeverlängerung für 2016. Und wieder sind viele Shows bereits ausverkauft, bzw. gibt es meist nur noch Restkarten. Die Nachfrage ebbt also nicht ab, weshalb die Verlängerung nun in die zweite Runde geht. Auch 2017 wird Kurt Krömer mit „Heute stimmt alles“ seine Fans in über 30 Städten begeistern.