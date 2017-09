Kurzvorträge bei der Langen Nacht der Kultur

Das Schul-, Kultur- und Sportamt und die Städtischen Museen veranstalten die Lange Nacht der Kultur. Auch die Sternwarte hat an diesem Abend geöffnet und bietet neben der Beobachtung mit den Teleskopen einige Kurzvorträge an.18 - 18:30 Uhr - Der Mond - Von den Alpen bis zu den Apenninen Wie wandelt der Mond sich von Neumond zu Vollmond, und welche Strukturen gibt es auf ihm schon im Amateurfernrohr zu sehen? Referent: Alexander Kerste. 19 - 19:30 Uhr - Der Sternenhimmel im Herbst Sie erfahren Wissenswertes, Interessantes und auch Erstaunliches rund um das aktuelle Geschehen am Himmel. Referent: Wolfgang Schmidt. 20 - 20:30 Uhr - Planetarische Nebel - Wenn eine Sonne stirbt Sterne wie die Sonne haben eine Art ihre Leuchtkraft zu verlieren, die man planetarischer Nebel nennt. Wie das zusammenhängt und wie es aussieht, wenn die Sonne dieses Stadium erreichen wird, erklärt dieser Vortrag. Referent: Stefan Deichsel.