Masters of Beasts Tour 2017

Kyle Gass spielt mit seiner Band die europäischen Festivals durch und macht unter anderem in Würzburg einen Zwischenstopp

Große Songs brauchen große Bühnen – diesen Sommer dürfen Fans der Kyle Gass Band die Songs von Thundering herd endlich auch auf den großen Festivalbühnen Europas erleben.

Dazu gehören UK, Deutschland, Polen, Schweden, die Schweiz und Niederlande und dank großer Nachfrage einige der besten Clubbühnen in Deutschland.

Ganz vorne natürlich Mr. Kyle Gass (Tenacious D) himself.

Ausnahmesänger Mike Bray und Gitarren-Virtuose John Konesky sind dabei, genauso wie Jason Keene, der wohl beste Fotograf, der jemand Bass gespielt hat, und nicht zu vergessen Jungtalent Tim Spier, Drummer und Entertainer in Einem.

Das aktuelle Album Thundering Herd, eine 11-Song-starke Bestie, hat die Band gemeinsam mit John Spiker (Filter) produziert und heraus kam ein „wegweisendes Classic Rock Album. Dieses Mal haben wir uns kreativ keinerlei Grenzen gesetzt“, sagt Gitarrist John Konesky.

Verantwortlich für das Mastering war Maor Applebaum (Faith No More, Sepultura, Halford), der eine klare Vision für das Album hatte: „Ich wollte einen organischen Sound, der nicht so produziert und vollgestopft klingt, sondern sich eher am klassischen ‚Vinyl-Stil‘ orientiert und dem Album einen kontinuierlichen Fluss gibt.“