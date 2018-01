Lễ tất niên - Das Ende des Jahres des Hahns

Ein vietnamesisches Fest

Am 16. Februar 2018 beginnt in Vietnam - wie auch in einigen anderen asiatischen Ländern - das Jahr des Hundes. Vor dem Beginn des neuen Jahres ist es Brauch, auch den Abschied vom vergangenen Jahr gebührend zu feiern. Verabschieden Sie mit uns und unseren vietnamesischen Freunden das Jahr des Hahns!

11 bis 11.45 Uhr

Vietnamesische Kampfkunst Võ Bình Định

Workshop mit Hac Long Kung Fu – VfL Sindelfingen

(max. 20 TN)

Anmeldung bis 8.2.: Tel. 0711.2022-444 / anmeldung@lindenmuseum.de

11 bis 11.45 Uhr

Meditation nach dem vietnamesischen Zen-Meister Thích Thông Triệt

Workshop mit Śūnyatā Meditation Stuttgart e.V.

12.30 bis 13.15 Uhr

Khí công nach dem vietnamesischen Zen-Meister Thích Thông Triệt

Workshop mit Śūnyatā Meditation Stuttgart e.V.

13 bis 13.45 Uhr

Gỏi Cuốn - Vietnamesische Sommerrollen selber machen

Workshop mit Śūnyatā Meditation Stuttgart e.V.

Anmeldung bis 8.2.: Tel. 0711.2022-444 / anmeldung@lindenmuseum.de

max. 20 TN

12 bis 16 Uhr

Verkauf vietnamesischer Köstlichkeiten

14 bis 14.20 Uhr

Vietnamesischer Löwentanz Hac Long Kung Fu – VfL Sindelfingen

14.20 bis 17 Uhr

Bühnenprogramm

- Vietnamesische Musik mit der Gruppe Ái Thanh (Hannover)-

Kampfkunstvorführungen von Hac Long Kung Fu – VfL Sindelfingen-

Vietnamesische Tänze der Volkstanzgruppe Nhịp Cầu („die Brücke“) aus Frankfurt

14.30 bis 15.30 Uhr

Lesung: „Endlose Felder. Erzählungen“ von Nguyen Ngoc Tumit Prof. Dr. Günter Giesenfeld, Vorsitzender der Freundschaftsgesellschaft Vietnam

15.30 bis 16.30 Uhr

Führung: Vietnamesische Objekte im Linden-Museum

mit Kurator Dr. Georg Noack

Außerdem: Informationstische der Deutsch-Vietnamesischen Gesellschaft e.V., der Freundschaftsgesellschaft Vietnam und der Vietnam Community Stuttgart e.V.