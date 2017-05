L’après-midi d’un foehn Version 1

Von Compagnie Non Nova, Nantes (Frankreich)

Ein berühmtes Ballett-Stück heißt „L’après-midi d’un faune“ (Nachmittag eines Fauns). Hier allerdings geht es nicht um einen Waldgeist, einen Faun, sondern um einen Föhn. In diesem Stück erzeugt ein Kreis aus Ventilatoren einen großen Luftwirbel. In ihm beginnen Figuren aus Plastiktüten zu tanzen – bezaubernde Luftgestalten in einer märchenhaften Welt aus Luft, Licht und der Ballett-Musik von Claude Debussy.

Idee und Umsetzung: Phia Ménard / Assistenz: Jean-Luc Beaujault

Mit: Jean-Louis Ouvrard