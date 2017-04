Lange Aquatoll-Nacht "Reich der Sinne"

Lange AQUAtoll Nacht am 28. April 2017Saunagenuss der besonderen Art oder Action pur im Wildwasserkanal bis tief in die Nacht. Das Beste - Sie zahlen auch bei der langen AQUAtoll Nacht nur den normalen Eintritt!Baden bis 24.00 Uhr - Saunieren bis 1.00 UhrIn der Saunawelt stehen ab 20.00 Uhr die passende Spezialaufgüsse mit Honig, Früchten, Salz und Eis, besondere Gesichts- und Körperpeelings und entspannende Momente auf dem Programm. Außerdem bieten wir für die Saunagäste ab 20.00 Uhr unser großes All-you-can-eat-Buffet in der Saunabar an (p.P. 11,90€), das bis 24 Uhr immer wieder aufgefüllt wird.Bitte beachten Sie, dass bei diesen Event-Nächten teilweise in den Saunakammern Musik gespielt wird und es lauter zugeht, als das normalerweise beim Saunieren der Fall ist.Wer lieber Action pur möchte, fühlt sich im Erlebnisbad gut aufgehoben. Die besondere LED-Unterwasserbeleuchtung im zentralen Multibecken und im Solebecken sorgt dafür, dass die Nacht auch ein farbiges Highlight wird. Oder haben Sie doch eher Lust auf den rasanten Wildwasserfluss und die Black-Hole-Rutsche bis tief in die Nacht? Schwimmen unterm Sternenhimmel im Soleaußenbecken und das ganzjährig! Auch das SB-Restaurant ist für Sie bis zur Geisterstunde geöffnet.An diesem Abend hat das Erlebnisbad wieder bis 24.00 Uhr und die Saunawelt bis 1.00 Uhr geöffnet. Auch an diesem Tag gelten die normalen Eintrittstarife des Freizeitbades.Bitte beachten Sie, dass die Einlasszahl im Winter und bei schlechtem Wetter (Regen!) in die Sauna auf 250 Personen begrenzt ist, um unseren Gästen den vollen Service bieten zu können. Tickets können im Online-Shop unter www.aquatoll.de bestellt werden.In der Saunabar wird ab 20.00 Uhr ein Buffet angeboten. Das genaue Angebot gibt es ca. eine Woche vor der Veranstaltung hier im Internet.