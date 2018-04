La Boum - die Neon Special Jubiläums Party

Seit unglaublichen 35 Jahren sorgen die DJs von mr. mac's party team bei Veranstaltungen aller Art für beste Stimmung. Das wird bei der La Boum gefeiert, und so dürfen sich die Gäste heute auf einige Specials freuen:

Pitts Balloon sorgt für eine beeindruckende Deko und für die Gäste gibt es neben Leuchtfarbe zum Schminken auch Knicklichter, Neon-Tattoos und weitere Accessoires als Give-Aways.Großer Club:"Best of Party – aktuelle Charts und die Hits der letzten Jahre"Kleiner Club:"Best of the 80ies" – nichts als die Klassiker des besten Jahrzehnts der Musikgeschichte. SPECIAL: von 22 - 23 Uhr DEPECHE MODE - Special!

Lounge:Zunächst ein kostenloser Salsa-Kurs für Einsteiger und Fortgeschrittene mit der Tanzschule Burger-Schäfer, danach Salsa und Latin-Party

Lobby:- Welcome-Drink von Kessler-Sekt- Knicklichter und Neon-Brillen für die ersten 500 Besucher- NEON-Schminke und Tattoos- kostenlose Verlosung von Freikarten für die Schwabenquellen, usw.DEKO:Special Balloon-Deko durch PITTSBALLOON

GETRÄNKESPECIAL:Die ganze Nacht über gibt es Cluss Kellerpils, Kessler Sekt und Vodka Longdrink mit Thomas Henry Grapefruit oder Mango zum besonders günstigen Aktionspreis.

Fr, 18.5.: "La Boum" - die Party!

Perkins Park; Stuttgart-Killesberg; ab 21.00 Uhr;