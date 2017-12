La Boum - Die Party

Das Beste der 80er- und die Hits von Heute "lieber live dabei sein als nur online davon zu hören" – wer sich das für das neue Jahr vorgenommen hat findet mit der La Boum die perfekte Gelegenheit, diesen Vorsatz in die Tat umzusetzen! Im Großen Club gibt´s eine „Best of“ Party mit den DJs von mr. mac's party team. Im Kleinen Club laufen "Die Hits der 80er" – und somit nichts als die Klassiker des besten Jahrzehnts der Musikgeschichte! In der Lounge bieten wir zunächst einen kostenlosen Salsa-Kurs für Einsteiger und Fortgeschrittene mit der Tanzschule Burger-Schäfer, danach unsere Salsa und Latin-Party. In der Lobby gibt es wieder einen Welcome-Drink von der Sektkellerei Kessler und die kostenlose Verlosung von Freikarten für die Schwabenquellen usw. Die ganze Nacht über gibt es Cluss Kellerpils, Kessler Sekt und Vodka Longdrinks mit Thomas Henry Grapefruit oder Mango zum besonders günstigen Aktionspreis. Mehr Infos: https://www.facebook.com/la.boum.party.stuttgart/ GROSSER CLUB: DJS VON MR. MAC´S PARTY TEAM KLEINER CLUB: DIE HITS DER 80er LOUNGE: SALSA-KURS, LATIN-DANCE-PARTY