Durch die spontane explosive Energie ist La Cafetera Roja eine Band, die man erst "live and direct” so richtig auskosten kann. In einer Mischung verschiedener Kulturen und Stilen findet sich ein einzigartiges Rezept zum geniessen.

La Cafetera Roja wurde 2008 in Barcelona gegründet. Dem Ruf "Made in Europe” verdanken sie ihrer Herkunft (Frankreich, Oesterreich und Spanien) und den 5 verschiedenen Sprachen (Englisch, Spanisch, Deutsch, Franzoesisch und Italienisch), welche sich in einem Klang vereinen.