La Cenerentola - Aschenputtel

Ein Märchen ohne Zauberei – kein magischer Baum auf dem Grab der Mutter, keine Kürbiskutsche und keine Anprobe des gläsernen Schuhs. Trotzdem bleibt der Kern des Aschenputtel-Märchens in Rossinis funkelnder, 1817 uraufgeführter Komödie erhalten: die Vorstellung, dass schöne Kleider nur die längst vorhandene innere Schönheit zum Leuchten bringen, während garstige Stiefschwestern immer das bleiben, was sie sind. Und so triumphiert am Ende die »Herzensgüte« Angelinas über die Niedertracht der eigenen Familie, über Kalkül und Staatsräson.