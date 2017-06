La Finesse … in Amerika

La Finesse segelt unter den Klängen von Edvard Grieg „Aus Holbergs Zeit“ über den Teich in das Land, das Antonín Dvořák als Professor vier Jahre lang besuchen durfte. Sie genießen „Summertime“ von Gershwin, die schönsten Melodien aus der „West Side Story“ von Leonard Bernstein und schleichen mit Paulchen Panther durch New York auf den Spuren von Leroy Andersons zauberhaften Filmmelodien wie „The Typewriter“. Oder besuchen den Wilden Westen, wenn es heißt „Spiel mir das Lied vom Tod“ im „High Noon“ auf der Ranch von der Familie Cartwright. Beim großen Showdown treffen musikalische Highlights wie „Also sprach Zarathustra“, die „Toccata“ von Bach, „Carmina Burana“ oder „Die Fünfte“ von Beethoven auf E-Bass, Gitarre und Drums. Es entsteht eine mitreißende Show, die restlos begeistert. Edel, rockig und auf höchstem Niveau. La Finesse-Konzerte und Shows sind spektakuläre Bühnenerlebnisse, getragen von solistischer Virtuosität, einzigartigem Streichquartettsound und modernen Arrangements. Mit Charme, Können und Witz ziehen die vier FINESSEN ihr Publikum in den Bann. Mutig und facettenreich setzen sie das musikalische Erbe großer Klassik-Komponisten in einen neuen Kontext und schlagen epochenübergreifend die Brücke bis hin zu Titelmelodien aus Kino und TV. Alle musikalischen Interpretationen mit Elementen aus Rock, House, Dubstep und Electro wurden eigens von und für La Finesse arrangiert und verleihen dem Quartett seinen unverwechselbaren Sound.