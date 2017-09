La Frontera – Künstler an der US-mexikanischen Grenze

Noch gibt es keine durchgehende Mauer zwischen den USA und Mexiko, eine Grenze gibt es aber schon. Der deutschstämmige Fotograf Stefan Falke hat Künstler/innen an der amerikanisch-mexikanischen Grenze portraitiert. Mit seinen Bildern lenkt Falke den Blick auf eine bunte und kreative Welt abseits von Schmugglerpfaden, Existenznot und Aussichtslosigkeit. Die Künstler/innen befassen sich mit dem Leben an der Grenze und ihre Darstellungsformen reichen von Malerei über Tanz, Theater und Videokunst bis hin zu raumgreifenden Installationen. Die Grenze, die hier zum Thema wird, steht exemplarisch für jede Ausgrenzung, wie wir sie heute nicht nur zwischen den USA und Mexiko, sondern weltweit erleben. Die Portraits zeigen aber auch, dass in einer Welt, die von Gewalt und Zerstörung geprägt ist, etwas Positiv-kreatives und Lebensbejahendes entstehen kann. Die Ausstellung wird am Do. 5.10. um 19:30 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen eröffnet. Mit einer Einführung von Miguel Prieto-Valle und lateinamerikanischer Musik von Panda Rey.