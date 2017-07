La La Land

Tragikomische Romanze um einen Jazzpianisten und eine aufstrebende Schauspielerin:

Mia (Emma Stone) ist Schauspielerin und träumt von einer ruhmreichen Karriere in Hollywood. Doch anstatt in den Rollen ihres Lebens gecastet zu werden, wird sie zur Kaffeebotin abgestempelt. Jazzpianist Sebastian (Ryan Gosling) strebt ebenfalls nach einem steilen Aufstieg in Los Angeles. Doch in Wirklichkeit hält er sich mit kleineren Jobs in Bars über Wasser. Als sich eines Tages ihre Wege kreuzen, verlieben sie sich auf den ersten Blick ineinander. Gemeinsam beschließen sie, die Bühnen der Welt zu erobern. Aber bald müssen sie feststellen, dass das Showbusiness härter ist als gedacht. Kann Mias und Sebastians Liebe bestehen oder müssen sie weitaus größere Opfer bringen?

(USA 2016 - 128 Minuten / FSK ab 0 Jahren)

Regie: Damien Chazelle

Darsteller: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend u. a.