La Melodie - Der Klang von Paris

(99 Minuten | FSK 12 | dt. Fassung) - Ein modernes, optimistisches, warmherziges Großstadtmärchen! In einer Zeit ohne Konzertengagements übernimmt der Berufsmusiker Simon eine Gruppe etwa 13 bis 15 Jahre alter Schüler unterschiedlichster Herkunft, die sich offenbar fürs Geigenspiel entschieden haben, weil es als Alternative zum Sportunterricht angeboten wurde. In einem Probenraum mit schadhafter Elektrik versucht sich Simon, unterstützt vom Klassenlehrer Farid, mit den schwierigen Kids zusammenzuraufen. In dem Außenseiter Arnold, der spät zur Gruppe hinzustößt, entdeckt Simon sogar ein veritables Talent.

Im Anschluss Kaffee und Kuchen im Cafe Lux