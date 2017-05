La Nuit Boheme

Mesdames et messieurs,

im Karlstorbahnhof findet am 03. Juni 2017 die letzte La Nuit Bohème vor der Sommerpause statt. Präsentiert wird einer der Höhepunkte in der langjährigen Geschichte des Electro Swing Clubs:"The godfathers of the electro-swing scene", BART & BAKER. DAS DJ & Producer-Duo aus Paris. Die zwei Herren aus Frankreich haben inzwischen 11 Electro Swing Compilations veröffentlicht und weltweit über 200.000 Tonträger verkauft. Sie haben für Künstler wie Parov Stelar, Caro Emerald, Paris Combo, Kid Loco, Dimitri From Paris, Tape Five oder Gabin zahlreiche Remixe produziert und sind gern gesehene Gäste bei Festivals wie Glastonbury oder Tomorrowland. Während ihrer Tour durch Europa und die USA steht das berühmte DJ-Duo im Juni erstmalig bei der La Nuit Bohème mit Frack und Zylinder an den Plattenspielern.Aber damit nicht genug. Die weiteren Stars des Abends sind: unsere Gäste! Sie dürfen bei der Casino Royale Edition die große Bühne betreten, wo unsere Poker-, Black Jack- und Roulette-Tische auf sie warten. Als ganz besonderen Gewinn können sechs Gäste zwischen 22 und 23:30 Uhr an den Spieltischen eine Tarot-Karten Legung vor Ort bei Madame Minou erspielen.Der Saal wird wie immer, vor und nach dem Set der Gäste aus Frankreich, musikalisch vom Maitre de Plaisir Costa Le Gitan und seiner Crew mit classic und modern Swing, Chansons, Nu Jazz sowie Electro Swing beschallt.Im klub k geht es dieses Mal „klassisch“ zu. Wir freuen uns ganz besonders Richard Herfeld, einen originalgetreuen Könner seines Fachs, an den Plattenspielern vorzustellen. Richard wird das verehrte Publikum mit den bunt-swingigen Rythmen seiner Schellack-Platten verzaubern.Ein weiterer Höhepunkt der La Nuit Bohème ist die Styling Lounge by Joel - hier können sich alle Damen, aber auch die Herren, nochmal aufhübschen oder sich in Sachen Frisur und Make Up beraten lassen. Währenddessen wird, wer will an der Photo Wall von unserem Fotografen nostalgisch abgelichtet. Als stilechte Erfrischung für Zwischendurch gibt es Hochprozentiges an der Absinthe Bar. Nebenbei verwöhnen die altbekannten Bauchladenmädchen mit delikaten Pralinen von Chocami und aromatischen Zigarren, die im eigens eingerichteten Outdoor Bereich genossen werden können. Oder darf es etwas von Great-Popcorn sein?Ladies and Gentlemen, verehrte Damen und Herren! Machen Sie sich schön, machen Sie sich chic für die große Bühne der Casino Royale Edition der La Nuit Bohème!Im Saal:• Special Guests aus Paris: BART & BAKER• CASINO auf der Bühne• Costa Le GitanSpecials• Classic Swing Floor im klub k: Richard Herfeld legt Schellack Platten auf/ Chris Whap A Dang• Styling Lounge by Joel• Photo Wall• Absinthe-Bar, Popcorn, Pralinen & Bauchladenmädchen• Visuals, Deko• Open Air Bereich