Die Latin-Ska-Reggae-Band aus Kolumbien wurde bereits Ende 1995 in Bogotá gegründet und sind dort sozusagen die Pioniere dieses Genres, sowie La Vela Puerca in Uruguay, Desorden Público in Venezuela oder Panteón Rococó in Mexiko! In ihrer Heimat räumten LA SEVERA MATACERA mehrere Musikawards ab und spielten auch Riesenfestivals u.a. mit Manu Chao. Ihr zehnjähriges Bandjubiläum führte sie auch auf Tour in die USA, wo sie mit Bands wie Aggrolites, Slackers und etlichen anderen zusammen auftraten!