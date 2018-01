Ein weiteres Highlight folgt ebenfalls in der Alten Schule am 13. Oktober mit Carmela de Feo und ihrem Programm „La Signora: Meine besten Knaller“. Mit ihrem schwarzem Haarhäubchen und biederem Gouvernanten-Graufrack hat die „Schwarze Witwe der Volksbelustigung“ absoluten Wiedererkennungswert. Als Multitalent ist sie Musikerin, Sängerin, Komödiantin und Schauspielerin in einer Person, ein singender und tanzender Wirbelwind, mal anrüchig und schlüpfrig, mal bezaubernd und engelslieb und dabei auch noch ungeheuer komisch. Ihr Instrument, das Akkordeon, hat sie ebenso wie ihr Publikum meisterhaft im Griff. Mit all den wahnsinnigen, erfolgreichen und besten Nummern aus ihren verschiedenen Programmen wird die „kleine, charmante, italienische Ratte aus dem Ruhrpott“ mit Sicherheit ein komödiantisches Feuerwerk zünden.