× Erweitern La Traviata - Oper von Giuseppe Verdi

'La Traviata' (Die vom Weg Abgekommene) wurde erst vor wenigen Jahren von den Fernsehzuschauern in 3sat als 'schönste Oper aller Zeiten' mit deutlichem Abstand auf den ersten Platz gewählt. Für Opera Classica Europa ist es daher eine ganz besondere Ehre, Verdis Meisterwerk in einer klassischen Inszenierung auf Burg Lindenfels am 01.07.2017, Beginn 19:30 Uhr, zu präsentieren.

Die dramatische Handlung spielt in der Pariser Gesellschaft Mitte des 19. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt steht die todkranke Edelkurtisane Violetta Valéry, die ihre große Liebe zu Alfredo Germont den gesellschaftlichen Zwängen und den damals geltenden Moralbegriffen opfern muss.

Giuseppe Verdis Oper ist voller Emotionen und Dramatik und avancierte vor allem durch die weltbekannten mitreißenden Melodien zu einer der erfolgreichsten Opern der Musikgeschichte. Die ebenso dramatische wie sensible Musik rührt das Publikum seit mehr als 150 Jahren. Neben vielen bekannten Ohrwürmern darf man sich insbesondere auf 'Sempre libera', eine der wohl berühmtesten Sopranarien weltweit, freuen sowie auch auf das beliebte Trinklied 'Libiamo ne’ lieti calici', das bei kaum einen großen Galakonzert fehlt.

Solisten großer Opernhäuser, ein renommiertes Orchester sowie ein großer Opernchor entführen die Zuschauer in die Welt dieser wunderbaren Oper und sorgen in romantischer Open-Air-Atmosphäre auch im Sommer 2017 wieder für ein unvergessliches Erlebnis.

Für alle Besucher verkehrt wieder ein Shuttlebus vom ausgeschilderten Parkplatz in der Kappstraße, der ab dem Löwenbrunnen am Bürgerhaus auch diejenigen mitnimmt, denen der Weg auf die Burg zu steil bzw. zu beschwerlich ist.

„Klassik & Kulinarisches“

Mit der Aktion „Klassik & Kulinarisches" runden einige Betriebe der Vereinigung der Lindenfelser Hotels und Gaststätten die Veranstaltung ab. Mit ausgewählten Gerichten kann sich das Publikum ganz ohne Hast auf den musikalischen Abend einstimmen. Zeitnahe Essensfolge in den Restaurants, die Betriebe öffnen bereits um 17.00 Uhr, und rechtzeitiges Eintreffen auf der Burg wird garantiert. Für die Besucher auf der Burg werden vor der Veranstaltung und in der Pause neben Getränken kleine Häppchen gereicht.

Um die Aufführung der Oper "La Traviata" für die Besucher des Heilklimatischen Kurortes Lindenfels interessanter zu gestalten, wird die Vereinigung der Lindenfelser Hotel- und Gaststätten wieder ihren Teil dazu beitragen und die Gäste kulinarisch verwöhnen.

Nachstehende Gastronomen werden am 1. Juli 2017 bereits ab 17.00 Uhr für die Klassikfreunde ihre Betriebe und Küchen öffnen. Mit ausgewählten Gerichten kann sich der Besucher so ohne Hast auf den musikalischen Abend einstimmen. Zeitnahe Essensfolge und rechtzeitiges Eintreffen auf der Burg wären damit gesichert!

Ferner bietet die Vereinigung ihren Gästen einen kostenlosen Shuttleservice bis zum Fuß der Burg (mit der anschließenden Transportmöglichkeit bis vor das Burgtor) an. Die Besucher werden nach dem Konzert zum Ausgangspunkt zurückgebracht. Wer diesen Shuttleservice nutzen möchte, verpflichtet sich, dies bis drei Tage vor dem Konzert bei dem Gastronomen seiner Wahl anzumelden.

Für die Besucher auf der Burg werden vor der Veranstaltung und in der Pause neben Getränken auch kleine Häppchen gereicht – dieses Angebot wird von der Privatbrauerei Felsenkeller Beerfelden unterstützt.