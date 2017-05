× Erweitern Labor der Elemente

Von Figurentheater Tübingen, Deutschland

Professor Schaf und seine Assistentin untersuchen die 4 Elemente. Wie fühlt sich Wasser an, was steckt in der Erde? Gibt es einen Feuerteufel oder einen Luftikus?

Erlebnisräume werden geschaffen, und wir tauchen zusammen ein in eine ganz eigene Welt. Das Material wird lebendig und zeigt uns ganz verschiedene Geschichten.

Spiel und Idee: Karin Ersching

Figuren und Ausstattung: Frank Soehnle, Karin Ersching

Technische Entwicklung und Durchführung: Simon Bauer

Regie: Karin Ould Chih / Musik: Johannes Frisch