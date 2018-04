Labyrinth konkret mit Nebenwegen

× Erweitern Troika Troika

Das Labyrinth ist ursprünglich ein antiker Mythos, dessen baulicher Ursprung lange im griechischen Palast von Knossos vermutet wurde. Es steht für ein Gangsystem, das durch zahlreiche Richtungsänderungen den Weg zum Zentrum verrätselt. Seine Formen sind vielfältig und haben seit der Antike unterschiedlichste Ausprägungen erfahren. Zugleich ist das Labyrinth eine der ältesten Formen des Ornaments, die sich heute neu belebt, vornehmlich dort, wo Künstler ihr Formenspektrum aus der Geometrie gewinnen.

Damit rührt es an Grundzüge der konstruktiv-konkreten Kunst, die ohne Abbild auskommt und sich zu einem wesentlichen Teil damit beschäftigt, die Beziehungen von Liniensystemen systematisch auf der Fläche auszuloten. Dies gab den Anstoß für ein Ausstellungsprojekt, das labyrinthischen Formstrukturen nachgeht, ausgehend von der „Sammlung Peter C. Ruppert. Konkrete Kunst in Europa nach 1945“, die im Museum im Kulturspeicher Würzburg beheimatet ist. Künstler wie Jakob Bill, François Morellet, Suzanne Daetwyler und Ludwig Wilding gehören dazu. Ihre Untersuchungen von Linie und Fläche, denen selbst entwickelte Regeln der Linienabläufe zugrunde liegen, führen sie zu teils komplizierten Bildkonstruktionen, die dem Labyrinth nahe sind oder regelrechten Labyrinth-Charakter haben, ohne den antiken Mythos zu zitieren.

Ihre Konzepte berühren sich mit denen weiterer Künstler. So schuf Heinz Mack im Rahmen seines Saharaprojektes in den 1950er und 1960er Jahren labyrinthische Sandreliefs. Vera Röhm fordert in ihren begehbaren „Schattenlabyrinthen“ den Betrachter auf, selbst räumliche Orientierung zu gewinnen. Mark Wallinger bezieht das Moment des Geheimnisses, das dem Labyrinth innewohnt, literarisch mit ein und entwirft mit „Bakerstreet“ eine Arbeit, die an den Meisterdetektiv Sherlock Holmes erinnert. Hier ist das Labyrinth nicht nur Form, sondern Träger einer inhaltlichen Idee. Dies gilt ebenso für Lucia Dellefant, die Begriffe wie „Mut“ und „Wahrheit“ in Labyrinthen versteckt. Und schließlich sei daran erinnert, dass auch diejenigen Künstler, die sich mit vordergründig rein formaler Flächengliederung befassen, letztlich nach Bildern für Ordnungsprinzipien der Welt suchen.

Die reizvolle Vielfalt des Themas präsentiert sich in ca. 40 zwei- und einigen dreidimensionalen Arbeiten. Der begleitende Katalog ist zum Preis von 16,80 € an der Museumskasse erhältlich.

Eine Besonderheit der Ausstellung wird das Labyrinth aus Rollrasen von Waltraud Munz-Heiliger auf dem Museumsvorplatz sein, das in seinem Naturbezug die Brücke zur gleichzeitigen Landesgartenschau in Würzburg schlägt.

Künstler/innen: Jakob Bill, Christoph Dahlhausen, Suzanne Daetwyler, Lucia Dellefant, Ad Dekkers, Helmut Dirnaichner, Matthias Engert, Rolf Eisenburg, Rita Ernst, Beate Gabriel, Walter Giers, Birgit Jensen, Sebastian Hempel, Katharina Hinsberg, Jürgen Hochmuth, Gisela Hoffmann, Julije Knifer, Joachim Koch, Lars Koepsel, Josef Linschinger, Heinz Mack, Werner Mally, François Morellet, Waltraud Munz-Heiliger, Vera Röhm, Axel Rohlfs, Regine Schumann, Esther Stocker, Troika, Mark Wallinger, Peter Weber Helga Weihs, Ryszard Winiarski, Ludwig Wilding.