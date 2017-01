Labyrinth Werkstattpräsentation

Ob hierher geflüchtet oder hier geboren – alle haben Lampenfieber! Die jungen Teilnehmer*innen der preisgekrönten Labyrinth – Initiative für nachhaltig-integrative Kulturarbeit geben einen Vorgeschmack auf das große Straßenkunstfestival am 29. & 30. Juli 2017.Schauen Sie uns in die Karten und lassen Sie sich überraschen von einem interaktiven Stationentheater. In jedem Winkel warten bunte Zauber, ernste Geschichten, kritische Fragen oder wilde Spielfreude auf Sie.