Lachen gegen Rechts

Helge Thun, Heiner Kondschak, Jakob Nacken und Gabriele Busse präsentieren ein bissiges und musikalisches Kabarettprogramm der besonderen Art: Erstmals sind alle vier gemeinsam an einem Abend zu sehen. Der Abend ist Teil des Aktionsmonats "Freie Kommunikation gegen rechts - in welcher Welt wollen wir leben?" vom Freien Radio Wüste Welle und wird live im Radio ausgestrahlt. Jakob Nacken und Helge Thun präsentieren an dem Abend Neues aus ihrem Late-Night-Programm "Sidekick", Gabriele Busse wettert gegen schwäbischen Gartenzaunrassismus, und Heiner Kondschak ist Heiner Kondschak und einer der kreativsten Köpfe im Ländle. Über ihn und Helge Thun schrieb die Presse zuletzt: "Eines dieser Erlebnisse der Extraklasse, wie es selbst die eingefleischtesten Kleinkunstfreaks nur alle Schaltjahre erfahren dürfen."

Der gesamte Erlös des Abends geht an das Asylzentrum Tübingen e.V.