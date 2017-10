× Erweitern Lachen verbindet!

Unter dem Motto „Lachen verbindet!“ findet am Samstag, den 18. November 2017 in ganz Deutschland ein Aktionstag des Dachverbands Clowns in Medizin und Pflege Deutschland e.V. statt. Klinikclowns präsentieren ihr Können in lustigen Improvisationen und Walkacts und zeigen, wie sie sonst in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen für Freude sorgen. Gleichzeitig sind Besucher herzlich willkommen, sich über die Arbeit der Klinikclowns zu informieren und sie vor Weihnachten mit einer Spende zu unterstützen.

Der Dachverband Clowns in Medizin und Pflege Deutschland e.V.

Derzeit sind im Dachverband Clowns in Medizin und Pflege Deutschland e.V. 16 gemeinnützige Klinikclowns-Vereine aus dem ganzen Bundesgebiet miteinander verbunden, die professionelle Clowns Woche für Woche „auf Visite“ in Kinderkliniken entsenden. Die Besuche kommen sowohl Kindern, die nur kurze Zeit stationär aufgenommen werden, als auch schwerkranken Langzeitpatienten zugute. Außerdem besuchen die Clowns die Bewohner verschiedener Seniorenheime sowie schwerkranke Erwachsene und behinderte Menschen im regelmäßigen Turnus und bringen diesen durch ihr fröhliches Spiel und die persönliche Zuwendung bunte Momente und ein heilsames Lachen. Insgesamt sind über 200 Clowns im Dachverband organisiert und können zusammen circa 15.000 Einsätze pro Jahr realisieren. Um die professionelle Arbeit der Klinikclowns zu garantieren, werden regelmäßige Spenden benötigt.

Ausführliche Infos: www.dachverband-clowns.de