Lacrimas Profundere - A Life Divided

2017 startet doppelt düster: EIN Abend, ZWEI Headliner-Shows!

Die Goth-Rocker LACRIMAS PROFUNDERE verbünden sich mit den Elektro-Rockern A LIFE DIVIDED. Zwei Bands, die für atmosphärische, energetische und emotionsgeladene Konzerte stehen. „Jede Band wird eine volle Show spielen, es gibt keine Vorband. Eine ganz besondere Tour für alle Fans. Wer zuerst spielt, wird von Stadt zu Stadt entschieden“, erklärt Jürgen Plangger, Frontmann von A LIFE DIVIDED.

LACRIMAS PROFUNDERE präsentieren nach Tourneen in 29 Ländern und mehr als 100.000 verkauften Alben ihr neues Werk „Hope is here“. Die Band um Frontmann Rob Vitacca hat nach ihrer 23-jährigen Geschichte längst Kultstatus. Oliver Niklas erklärt: „mit unserem ersten Konzeptalbum und dann noch so guten Freunden durch die Clubs zu ziehen, wird ein neues Highlight und wir können es kaum erwarten bis der Startschuss fällt.“

A LIFE DIVIDED kommen mit ihrem chartplatzierten und hoch gefeiertem Album „Human“ zurück. Nach ihrer Stadien-Hallentour mit „Unheilig“ vor 150.000 Besuchern und ihrer erfolgreichen „Human“ Tour setzen die vier Jungs zum neuen Höhenflug an.

Beide Bands teilen sich außer den Bühnen auch Gitarrist Tony Berger, der sich auf seine Doppelschicht freut: „Die Idee geistert schon lange durch unsere Köpfe. Wir kennen uns alle schon seit vielen Jahren – da wird es sicher die eine oder andere spontane Überraschung auf der Bühne geben!“

EINE Bühne, ZWEI Headliner, ZWEI volle Shows! Die Message des Abends: „HOPE IS HUMAN“ LACRIMAS PROFUNDERE und A LIFE DIVIDED